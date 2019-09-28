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منوعات

أرملة مخرج بريطاني شهير تتعرض للسرقة والتعذيب المميت على يد عشيقته.. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت الشرطة البريطانية عن صور مروعة تُظهر الإصابات التي لحقت بأرملة المخرج البريطاني الشهير مايكل وينر البالغة من العمر 81 عامًا بعد تقييدها وضربها.

كما سرقت جيرالدين وينر ممتلكاتها من بنتهاوس البالغة 4 ملايين جنيه إسترليني، من قبل المدربة الشخصية وحبيبة المخرج السابقة والتي تدعى جورجانا جورجيفا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

كانت المتهمة البالغة من العمر 48 عامًا علاقة لمدة ثلاث سنوات مع السيد وينر قبل أن يتزوج من زوجته جيرالدين ، 81 عام 2011.

وأفادت الصحيفة بأن المتهمة شعرت أنها قد تم استبعادها بشكل غير عادل من وصية وينر بعد وفاته عام 2013 ، ورسمت عملية سطو مرعبة قامت خلالها بتقييد السيدة وينر ومعصوب العينين وسرقت 300 ألف جنيه استرليني من المجوهرات والفن من منزلها.

تم سجن جويوريوفا اليوم لمدة تسع سنوات ونصف السنة بعد أن أبلغت السيدة وينر المحكمة بأنها ضربت على رأسها بعصا معدنية.

تُظهر الصور التي تم إصدارها مؤخرًا جروح الرأس التي أصيبت بها السيدة وينر عقب الهجوم ، وكذلك صور أرضية ملطخة بالدماء.
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