عمرو أديب يلقن هاني صبري درسا على الهواء بسبب تسجيل صوتي.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريبا صوتيا للإخواني الهارب هاني صبري يتحدث فيه قائلا: «شدوا حيلكم يا شباب عشان عمرو أديب هيطلع انهارده كده هيحفل علينا، عايزين إحنا اللي نحفل عليه».



وعقب عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على التسريب الصوتي قائلا: «عمرو بيحفل عليك، أنت فيك حاجه لله، حلوة وعجباني دماغك يا هاني، عيب يا هاني تشتمني، أنا ممكن أشتمك وأقولك حاجات تضايقك، ممكن أقولك بابا كذا، وماما كذا، بس أنا مش هعمل كده عشان في ناس بتتفرج عليا».



وأضاف: «الراجل وصل لمرحلة أنه عايز المظاهرات تحصل علشان عمرو أديب ميحفلش عليهم، انت تافه يا هاني، عايز ثورة عشان محفلش عليك، بس عمرو أديب بردو حفل عليك».



وطالب المخابرات التركية والقطرية بتغيير الطاقم الذي يعملون معه، معقبا: «حالة فشل غير طبيعية، هاني صبري نموذج للفشل الإعلامي».

