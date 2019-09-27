محافظ سوهاج يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره في العمل

أقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مدير المواقف بمركز ومدينة دار السلام، لتقصيره في العمل.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ بالمدينة، مساء اليوم الجمعة؛ للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد سير العمل بموقف دار السلام - سوهاج؛ حيث تم رصد عدم وجود استيكرات للإعلان عن تعريفة الأجرة على عدد من السيارات وعدم وجود الموظف المسؤول عن الموقف؛ لذا أحيل للتحقيق، كما وجه المحافظ بازالة أحد المقاهي العشوائية بمدخل الموقف.



واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين عن الخدمات المقدمة، كما تفقد عددا من شوارع المدينة، موجهًا برفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات.



وأضاف التوني أن المحافظ قام بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى دار السلام المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؛ حيث وجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بتوفير 2 ترولي ومقعدين متحركين للعمل بقسم الاستقبال بالمستشفى؛ وذلك استجابة لطلب طبيب النوبتجية بالمستشفى، وكذلك عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأوضح التوني أن المحافظ بدأ جولته المفاجئة بمستشفى دار السلام المركزي بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وكذلك الأعمال الإنشائية الجارية بالمستشفى ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى، لافتا إلى إحالة الأطباء المتغيبين إلى التحقيق.

