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أخبار العالم

الرئيس العراقي: نمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:48 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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ا ش ا
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، أن العراق يمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادي، ومد جسور التعاون مع كل دول المنطقة والعالم.

وقال صالح - خلال حديث مع نخبة من أبرز الباحثين والخبراء بالشأن العراقي في مجلس العلاقات الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - إن "التكامل الاقتصادي في المنطقة يقلل من فرص عودة الإرهاب مجددًا"، مبينًا أن "بناء علاقات اقتصادية يعتبر الحل الأمثل لبناء علاقات سياسية تخدم شعوبنا، وتحقق المصالح الوطنية، وترسخ حالة الاستقرار والأمن إقليميًا ودوليًا".

وأضاف أن العراقيين حققوا انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، ويريدون أن يحافظوا عليها، مؤكدًا أن الانتصار ك‍ان حقيقيًا لكنه غير مكتمل، ويتطلب دعمًا دوليًا من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن أمله أن يصبح العراق نقطة التقاء لدول الجوار والعالم بعيدًا عن الصراعات.
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