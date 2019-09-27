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ثقافة

الشوكي يطرح موسيقى العاصمة تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:59 م
الشاعر والموسيقار
الشاعر والموسيقار أحمد الشوكي
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ا ش ا
انتهى الشاعر والموسيقار أحمد الشوكي من وضع اللمسات النهائية لعمله الموسيقي الجديد "العاصمة"، والذي من المقرر طرحه تزامنا مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح الشوكي أن عمله الجديد هو موسيقى بحتة يستشعر من يسمعها بأجواء البناء وعزم القلوب الذي يسير علي قدم وساق حول الإنجاز العملاق للعاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشوكي أن هذه الموسيقي استغرق في إنجازها عدة أشهر، وشارك بالعزف فيها عبدالله حلمي وعازف العود الفنان محمد شرف.
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