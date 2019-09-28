اداب حلوان تبدأ استلام الملفات من الطلاب الجدد غدا

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد تسليم الملفات للطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.
وضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية ، ويبدا قسم اللغات الشرقية تسليم ملفاته يوم الاحد ٢٩/٩ و قسم علم النفس يوم ٣٠/٩ وقسمى الاثار و اللغة الاسبانية يوم ١/١٠ وقسمى الاثار واللغة الالمانية يوم ٢/١٠ و قسم الاعلام يوم ٣/١٠ و قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠ و قسم الاجتماع يوم ٨/١٠ و قسم اللغة العبرية ٩/١٠ و قسم االلغة العربية ١٣/١٠ وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠ و أقسام الانجليزى الايطالى والفرنسى و الصينى و المسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ الاربع ١٦/١٠ .
ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر، موظفى الكلية فى عملية اصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.
وضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية ، ويبدا قسم اللغات الشرقية تسليم ملفاته يوم الاحد ٢٩/٩ و قسم علم النفس يوم ٣٠/٩ وقسمى الاثار و اللغة الاسبانية يوم ١/١٠ وقسمى الاثار واللغة الالمانية يوم ٢/١٠ و قسم الاعلام يوم ٣/١٠ و قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠ و قسم الاجتماع يوم ٨/١٠ و قسم اللغة العبرية ٩/١٠ و قسم االلغة العربية ١٣/١٠ وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠ و أقسام الانجليزى الايطالى والفرنسى و الصينى و المسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ الاربع ١٦/١٠ .
ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر، موظفى الكلية فى عملية اصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.