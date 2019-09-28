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تعليم

اداب حلوان تبدأ استلام الملفات من الطلاب الجدد غدا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد تسليم الملفات للطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

وضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية ، ويبدا قسم اللغات الشرقية تسليم ملفاته يوم الاحد ٢٩/٩ و قسم علم النفس يوم ٣٠/٩ وقسمى الاثار و اللغة الاسبانية يوم ١/١٠ وقسمى الاثار واللغة الالمانية يوم ٢/١٠ و قسم الاعلام يوم ٣/١٠ و قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠ و قسم الاجتماع يوم ٨/١٠ و قسم اللغة العبرية ٩/١٠ و قسم االلغة العربية ١٣/١٠ وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠ و أقسام الانجليزى الايطالى والفرنسى و الصينى و المسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ الاربع ١٦/١٠ .

ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر، موظفى الكلية فى عملية اصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.
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