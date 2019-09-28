برلماني: تظاهرات المصريين في حب مصر أكبر دليل على انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ما حدث بالشوارع المصرية من مظاهرات في حب مصر، هو أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة المصرية وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة، ضد دعاة الفوضى ومروجى الشائعات، ودليل انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته، وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب.



وأوضح أن هذه التظاهرات خرجت للمطالبة باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر، مشيرا الى ان الشعب المصري أراد أن يبعث رسالة مفادها ان مصر بلد الأمن والأمان وأن المصرين أصبحوا يعلمون جيدًا المخطاطات التي يبثها الأشرار عن طريق صفحاة السوشيال ميديا.



وأضاف أن الشعب المصري يدرك جيدا ما تم في عهد الرئيس السيسي من إنجازات، فدشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة لتأمين مصر، وأطلق قمر صناعي، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمليون ونصف فدان، وتصدى لوباء الفيروس سي، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثير من ديون مصر، وكل ذلك تحقق بمصابرة المصريين ووقوفهم خلف قياداتهم، والشعب المصري غير مستعد للتفريط في كل ما حققه مرة أخرى.