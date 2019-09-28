اخبار البرلمان.. النواب يكشف فبكرة الجزيرة للفيديوهات «لابسين شتوي في الحر».. ويشارك في إسقاط دعوى الفوضى



لا تزال قناة الجزيرة القطرية تواصل بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بـ فيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامي 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منها إسقاط مصر لكن اليوم أطلت علينا قناة الجزيرة بكذبة جديدة وهى نشر فيديو وصور ادعت أنها فى مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات هما ذات الأشخاص.



حرب نفسية.. تنسيقية الأحزاب تكشف سر فبركة الجزيرة للفيديوهات



أشاد ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدور الإعلام في فضح فيديوهات قناة الجزيرة المفبركة، التي تبثها عبر شاشتها، قائلًا: "لأول مرة منذ سنوات نشوف الإعلام بياخد شكل جديد ومختلف في مواجهة أكاذيب قنوات الجزيرة، واستطاع أن يفضحها".



ائتلاف الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة.. صور



لا تزال قناة الجزيرة القطرية تواصل بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بـ فيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامي 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منها إسقاط مصر لكن اليوم أطلت علينا قناة الجزيرة بكذبة جديدة وهى نشر فيديو وصور ادعت أنها فى مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات هما ذات الأشخاص.أشاد ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدور الإعلام في فضح فيديوهات قناة الجزيرة المفبركة، التي تبثها عبر شاشتها، قائلًا: "لأول مرة منذ سنوات نشوف الإعلام بياخد شكل جديد ومختلف في مواجهة أكاذيب قنوات الجزيرة، واستطاع أن يفضحها".





لابسين شتوي في الخريف.. النواب يكشف فبركة الجزيرة للفيديوهات



شارك الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد كبير من النواب، فى المسيرات المساندة للدولة المصرية، ضد دعوات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى.







رئيس دفاع البرلمان يفجر مفاجأة بشأن فيديوهات الجزيرة المفبركة



وصف اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب فبركة قنوات الجزيرة للفيديوهات بأنها "معتوهة"، وأقل ما يمكن أن يقال عنها إنهم فقدوا صوابهم.





300 ألف جنيه غرامة وحبس سنتين.. تعرف على عقوبات قانون مكافحة جرائم الإنترنت



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الثالث.





لو موظف حكومة..اعرف حالات وقفك عن العمل وحرمانك من كامل أجرك قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب،: إن ما تبثه قنوات الجزيرة القطرية من فيديوهات مفبركة لمتظاهرين بمصر، أمر غير مفاجئ للشعب المصري، الذي يجب أن يدرك أن هناك قوة كارهة لا تحب الأمن والاستقرار لمصر.أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الثالث.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الثالث.

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