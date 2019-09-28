يوم سقوط دعوة الفوضى.. النواب يكشف فبركة فيديوهات الجزيرة.. تنسيقية الأحزاب: حرب نفسية.. والإعلام المصري انتصر

رئيس دفاع البرلمان يفجر مفاجأة بشأن فيديوهات الجزيرة المفبركة

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حرب نفسية.. تنسيقية الأحزاب تكشف سر فبركة الجزيرة للفيديوهات





مازلت قناة الجزيرة القطرية تواصل بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بفيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامى 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منه إسقاط مصر لكن اليوم أطلت علينا قناة الجزيرة بكذبة جديدة وهى نشر فيديو وصور ادعت أنها فى مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات هما ذات الأشخاص.





كما نشرت القناة فيديو ادعت فيه تظاهرات فى الأقصر وفى ذات الوقت نشرت ذات الفيديو على أنه فى قنا .





هذا الأمر لم يكن غريب على قناة الجزيرة يومًا ما، فقد سبق لها وأن فبكرت فيديوهات كهذه من قبل، خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة يناير وإلى ما بعد يونيه 2013.





استياء كبير عبر عنه نواب البرلمان بعد فبركة الجزيرة للفيديوهات على أنها مظاهرات، ونقلها غير الحقيقي، ما يؤكد فقدانها المصداقية والصواب.





اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب،: إن ما تبثه قنوات الجزيرة القطرية من فيديوهات مفبركة لمتظاهرين بمصر، أمر غير مفاجئ للشعب المصري، الذي يجب أن يدرك أن هناك قوة كارهة لا تحب الأمن والاستقرار لمصر.





وأضاف اللواء كمال عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استقرار وأمن مصر يكيد لهذه الجهات ويزعجهم، لاسيما وأن مصر تمر بمرحلة بناء أنجزت فيها الكثير خلال السنوات القليلة التي تولى فيها الرئيس السيسي الحكم، مشيرًا إلى أن ذلك طعنة كبيرة في قلوب أعداء مصر.





وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، إلى أن هذه الحالة القوية التي تعيشها مصر، من الطبيعي أن تقابلها بفيديوهات مفبركة للحديث عبثًا عن وجود مظاهرات.





وطالب اللواء كمال عامر بعدم الاتفات والانشغال بهذه الفيديوهات المفبركة، وألا تؤثر على المصريين في شئ، مستشهدًا بقول الشاعر: لو كلُّ كلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا.. لأصبح الصخرُ مثقالًا بدينار"ِ





فبركة قنوات الجزيرة للفيديوهات بأنها "معتوهة"، وأقل ما يمكن أن يقال عنها إنهم فقدوا صوابهم، كان ذلك ما وصفه اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، لما تيثه الجزيرة.





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجزيرة أظهرت فقرًا شديدًا في قدرتها على فبركة فيدوهات للمتظاهرين، مشيرًا إلى أن الجزيرة تبث فيدوهات لمتظاهرين يتدون الملابس الشتوية، على أنها مظاهرات حالية في ميدان التحرير، بالرغم من أننا في جو خريفي ودرجات الحرارة تكون مرتفعة، خاصة في التجمعات، وهذا يدل على فقرهم وفبكرتهم الرخيصة.





وطالب عضو مجلس النواب بإعلاء مصلحة الوطن وعدم الارتكان لأي جهات تريد النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى أن المظاهرات الموجودة في المنصة لدعم استقرار الدولة المصرية، تؤكد وعي الشعب بالمخاطر التي يمر بها.





فيما تحدث ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور الإعلام في فضح فيديوهات قناة الجزيرة المفبركة، التي تبثها عبر شاشتها، قائلًا: "لأول مرة منذ سنوات نشوف الإعلام بياخد شكل جديد ومختلف في مواجهة أكاذيب قنوات الجزيرة، واستطاع أن يفضحها".





وأضاف "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تحريض الإخوان على العنف والإرهاب، بات واضحًا للغاية واستخدامهم للكذب والتضليل أسلوب اعتادته الجماعة، وتبنته قنوات الجزيرة، مشيرًا إلى أن الفيديوهات المفبركة تثبت افتقاد الجزيرة للمصداقية.





وكشف عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مخزى فيديوهات الجزيرة المفبركة، والتي تهدف من خلالها القناة إلى إقامة حرب نفسية على الشعب، وإظهار أنه غير راضٍ عن حال البلاد، وهو عكس ذلك تمامًا، فخروج المصريين في المنصة وباقي الميادين دحض هذه الافتراءات.





ولفت ماجد طلعت عضو تنسيقية الأحزاب إلى أن خروج المصريين اليوم في الشارع وفي المنصة، لدعم استقرار الدولة، يذكرنا بأيام 30 يونيو، التي خرج فيها الشعب وقال لا للإخوان.



