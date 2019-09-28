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مرأة

احذر المغامرة.. ٢٨ سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم ٢٨سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 28 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك إرادة قوية وشخصية جذابة.. أنت أيضا تتمتع بحس فني عالي ولديك روح تنظيمية وناقدة، لكنك تميل للتردد كثيرا في اتخاذ قراراتك.

نصيحة:
يحمل لك عام ٢٠١٩ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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