عشائر وقبائل شمال سيناء تعلن تأييدها للرئيس السيسي

أعلنت عشائر وقبائل شمال سيناء تأييدها للرئيس السيسي في مظاهرة حب أكد خلالها المشاركون مدي انتمائهم للوطن والحفاظ علي مقدساته.



وأكد الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء ، مدى ولاء أبناء سيناء للوطن مصر ، وانهم حريصون علي وحده الصف والتصدي لاي محاولات النيل منه عن طريق عناصر غير مسؤولة والتي لا تمثل من قريب أو بعيد أبناء سيناء.



واشار إلى ان أبناء سيناء على قلب رجل واحد في مواجهة هذه العناصر من اجل ان تبقي مصر شامخة برءيسها السيسي الذي يقود البلاد إلى مستقبل مشرف يحفظ حقوقه ويراعي أبناءه ويدعم شبابه الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.