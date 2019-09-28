Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عشائر وقبائل شمال سيناء تعلن تأييدها للرئيس السيسي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
عشائر وقبائل شمال
عشائر وقبائل شمال سيناء تعلن تأييدها للرئيس السيسي
Advertisements
احمد صالح
أعلنت عشائر وقبائل شمال سيناء تأييدها للرئيس السيسي في مظاهرة حب أكد خلالها المشاركون مدي انتمائهم للوطن والحفاظ علي مقدساته.

وأكد الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء ، مدى ولاء أبناء سيناء للوطن مصر ، وانهم حريصون علي وحده الصف والتصدي لاي محاولات النيل منه عن طريق عناصر غير مسؤولة والتي لا تمثل من قريب أو بعيد أبناء سيناء.

واشار إلى ان أبناء سيناء على قلب رجل واحد في مواجهة هذه العناصر من اجل ان تبقي مصر شامخة برءيسها السيسي الذي يقود البلاد إلى مستقبل مشرف يحفظ حقوقه ويراعي أبناءه ويدعم شبابه الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمال مصر يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.. ويؤكد: الادعاءات الكاذبة يرددها قلة من الخارجين.. والجماعات الإرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لتزييف الحقائق

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

مظاهرات مصر فى كل مكان.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. فيديو وصور

بث مباشر مظاهرات فى مصر.. الشعب ينتفض لتأييد الدولة ومؤسساتها.. لا للإرهاب

ترشيحاتنا

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

عمرو أديب لـ محمد على: الثورة متكونش كدا لازم تتعب فيها شوية.. فيديو

مستند من الاتحاد الأفريقي.. أمير مرتضى يوجه صفعة لبطل السنغال

تراجع 25 قرشا .. رحلة هبوط الدولار محليا وعالميا مقابل صعود الإسترليني

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

عمرو أديب يلقن هاني صبري درسا على الهواء بسبب تسجيل صوتي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟