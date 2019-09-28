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توك شو

ناعيًا شهداء الوطن.. حسام البدري: رحم الله شهداء مصر الأبرار

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
حسام البدري
حسام البدري
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محمد القاضي
نعي حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري شهداء الوطن، قائلا: «رحم الله شهداء مصر الأبرار».

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «النصر الأكبر الملحمة الكبيرة والالتفاف من الشعب المصري الذي حدث اليوم، وهو النصر الحقيقي ويثبت أن المصريين بيحبوا بلادهم، وكلنا بنحب الاستقرار والأمان»

وأشار: «كل واحد دوره أنه يوعي الآخر، ومصر حاجه كبيره، ولازم نحافظ على بلادنا».
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