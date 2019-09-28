ناعيًا شهداء الوطن.. حسام البدري: رحم الله شهداء مصر الأبرار

نعي حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري شهداء الوطن، قائلا: «رحم الله شهداء مصر الأبرار».



وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «النصر الأكبر الملحمة الكبيرة والالتفاف من الشعب المصري الذي حدث اليوم، وهو النصر الحقيقي ويثبت أن المصريين بيحبوا بلادهم، وكلنا بنحب الاستقرار والأمان»



وأشار: «كل واحد دوره أنه يوعي الآخر، ومصر حاجه كبيره، ولازم نحافظ على بلادنا».

