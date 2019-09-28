Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة جديدة لعمل العدس بمذاق مختلف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
طريقة جديدة لعمل
طريقة جديدة لعمل العدس
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التيلي طريقة سهلة وسريعة لعمل العدس ولكن بشكل جديد، فهى عبارة عن طريقة عمل لوبيا بالعدس والسميد، التى تجعل له مذاق جديد

المقادير:
- كأس عدس
- نصف كأس لوبيا ذات العين السوداء
- بصلتين
-حبة جزر
-حبة قرعة
- ربطة حشيش
- ربطة حشيش
- أوراق من النعناع
- حبة طماطم
- بيضة
- 500 غ سميد متوسط
- 2 ملاعق طماطم مصبرة
- 6 سنينات ثوم

كيفية التحضير.

-لتحضير العدس:
في قدر نضع 3 ملاعق كبيرة زيت و بصلة مفرومةو 3 فصوص ثوم مفرومة وحبة طماطم و جزرة و قرعة مقطعين إلى قطع صغيرةثم أضيفي قليل من الملح و الفلفل الأسود و الفلفل العكري و راس الحانوت و كسبرة مرحية و ملعقةكبيرة طماطم مصبرة و قلي المكونات جيدا ثم أضيفي حوالي 2 لتر ماء وأتركيه يغلى، عند الغليان ضعي العدس و اللوبيا بعد غسلها و تنقيتها و أتركيه يطهى.


- لتحضير الكريات:
في جفن ضعي السميدو بصلة مفرومة و ربطة كسبرة خضراء مقطعة و و3 فصوص ثوم المفروم و قليل من الملح و الفلفل الأسودو الفلفل العكري و راس الحانوت و الكسبر المرحي و أوراق النعناع المقطعة وأضيفي ملعقة كبيرة طكاطم مصبرة و بيضة و حوالي كأس زيت يكون نصفه زيت الزيتون و النصف الآخر زيت عباد الشمس ثم نقوم بخلط المكونات جيدا ثم أضيقي الماء تدريجيا حتى تصبح هجينة متماسكة ، ثم قومي بتشكيل كريات.
-عندما يستوي العدس ضعي الكريات و أتركيها تستوي 20 دقيقة مع تقليبها من حين لآخر.
- يقدم.
- ملح
- فلفل أسود
- فلفل عكري
- راس الحانوت
- كسبرة مرحية
- زيت
- زيت الزيتون
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل اللحمه الحمراء.. اسرار وتكات الطهى لـ أمهر الشيفات

طريقة عمل محشي ورق العنب للشيف منال العالم

في اليوم الوطني.. تعلمي طريقة عمل أشهر 4 أكلات سعودية

ترشيحاتنا

على رأسهم نجوم الفريق.. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار

بإطلالة جريئة.. مريام فارس تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي

برفقة زوجها.. داليا البحيرى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان الجونة

بث مباشر .. بيان عاجل للقوات المسلحة

القوات المسلحة : مقتل 118 تكفيري وتدمير 273 عبوة ناسفة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10