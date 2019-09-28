طريقة جديدة لعمل العدس بمذاق مختلف

تقدم الشيف غادة التيلي طريقة سهلة وسريعة لعمل العدس ولكن بشكل جديد، فهى عبارة عن طريقة عمل لوبيا بالعدس والسميد، التى تجعل له مذاق جديد



المقادير:

- كأس عدس

- نصف كأس لوبيا ذات العين السوداء

- بصلتين

-حبة جزر

-حبة قرعة

- ربطة حشيش

- ربطة حشيش

- أوراق من النعناع

- حبة طماطم

- بيضة

- 500 غ سميد متوسط

- 2 ملاعق طماطم مصبرة

- 6 سنينات ثوم



كيفية التحضير.



-لتحضير العدس:

في قدر نضع 3 ملاعق كبيرة زيت و بصلة مفرومةو 3 فصوص ثوم مفرومة وحبة طماطم و جزرة و قرعة مقطعين إلى قطع صغيرةثم أضيفي قليل من الملح و الفلفل الأسود و الفلفل العكري و راس الحانوت و كسبرة مرحية و ملعقةكبيرة طماطم مصبرة و قلي المكونات جيدا ثم أضيفي حوالي 2 لتر ماء وأتركيه يغلى، عند الغليان ضعي العدس و اللوبيا بعد غسلها و تنقيتها و أتركيه يطهى.





- لتحضير الكريات:

في جفن ضعي السميدو بصلة مفرومة و ربطة كسبرة خضراء مقطعة و و3 فصوص ثوم المفروم و قليل من الملح و الفلفل الأسودو الفلفل العكري و راس الحانوت و الكسبر المرحي و أوراق النعناع المقطعة وأضيفي ملعقة كبيرة طكاطم مصبرة و بيضة و حوالي كأس زيت يكون نصفه زيت الزيتون و النصف الآخر زيت عباد الشمس ثم نقوم بخلط المكونات جيدا ثم أضيقي الماء تدريجيا حتى تصبح هجينة متماسكة ، ثم قومي بتشكيل كريات.

-عندما يستوي العدس ضعي الكريات و أتركيها تستوي 20 دقيقة مع تقليبها من حين لآخر.

- يقدم.

- ملح

- فلفل أسود

- فلفل عكري

- راس الحانوت

- كسبرة مرحية

- زيت

- زيت الزيتون