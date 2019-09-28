حسام البدري عن مباراة البرازيل والأرجنتين: ممكن بشرط.. فيديو

علق حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، على دعوة المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الاسباني منتخب مصر، لخوض مباراة ودية بالرياض أمام منتخب البرازيل والأرجنتين.





وقال "البدري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «ممكن في المستقبل، بس لغاية دلوقتي هيكون فيه مباراة يوم 19 نوفمبر، واحنا مرتبطين بمباراة مع جزر القمر خارج مصر وهي المباراة الثانية الخاصة بتصفيات الأمم الإفريقية».



