العراق يوافق على افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء العراقي، وافق على افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المصادر قولها، منفذ القائم سيفتح الأسبوع القادم أمام حركة البضائع والمسافرين.



ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.