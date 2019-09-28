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توك شو

مطلعش هوا.. أحمد موسى يلقن محمد ناصر درسا قاسيا ويحذره على الهواء

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:51 ص
الإرهابي الهارب محمد
الإرهابي الهارب محمد ناصر
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمد ناصر لم يخرج في حلقة جديدة في برنامجه على قنوات الإخوان، مضيفا:" محمد ناصر اتصدم من خروج المصريين بالآلاف أمام المنصة لتأييد الرئيس السيسي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" من الواضح أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وبخ محمد ناصر، لانه يحصل على ملايين الدولارات وفي الاخر مفيش حد نزل، وفشل في حشد الإخوان لإثارة الفوضى".

ووجه الإعلامي أحمد موسى حديثه إلى الإرهابي الهارب محمد ناصر:"هتشوفو ايام سودة يا محمد يا ناصر انت واللي مشغلينك وحسابكم جاي وهتدفنوا بره مصر وليس داخلها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل واحد كسر كوباية هيحاسب عليها يا محمد يا ناصر، واللي جاي اصعب من اللي فات".
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