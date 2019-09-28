نائب وزير المالية السابق: تخفيض سعر الفائدة في صالح المستثمر.. فيديو

قال عمر المنير، نائب وزير المالية السابق، إن الضرائب هي المورد الأول لإيرادات الدولة.



وأضاف "المنير"، خلال استضافته ببرنامج "علشان بكره"، تقديم الإعلامية "جيهان فوزي"، المُذاع عبر فضائية "المصرية"، أن البنك المركزي بدأ في تخفيض سعر الفائدة منذ بداية عام 2019، موضحا أن سعر الفائدة الآن وصل إلى 13.25%، طبقا لما أعلنه البنك المركزي.



وأشار إلى أن سعر الفائدة يعني الفوائد التي يدفعها البنك المركزي لودائع البنوك.



وأوضح نائب وزير المالية السابق، أن تخفيض سعر الفائدة في صالح المستثمر، لأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما كانت تكلفة الاقتراض عالية.