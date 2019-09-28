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أخبار العالم

موسكو: يجب حل القضية الكردية في إطار السلامة الإقليمية لسوريا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الجمعة، أن القضية الكردية في سوريا يجب حلها ضمن إطار السلامة الإقليمية للبلاد وسيادتها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عقب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب التعامل مع القضية الكردية في إطار السلامة الإقليمية والسيادة للجمهورية العربية السورية. نعتقد أن هذا يجب أن يكون قابلًا للتفاوض، لكن ... بمشاركة القيادة السورية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أعلن أن ممثلين عن شمال شرق سوريا سينضمون إلى اللجنة الدستورية.

وقال جيفري، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "من بين 50 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة، هناك ممثلون عن الشمال الشرقي" في اللجنة.

وكان جيفري قد أكد مشاركة قوات سوريا الديمقراطية والمجالس الديمقراطية السورية التابعة لها في اللجنة ردا على سؤال للصحفيين حول هذا الشأن.
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