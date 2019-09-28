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أخبار العالم

لافروف يدعو لمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في حوار تخفيض التصعيد بالخليج

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ينبغي أن تشارك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجمعيات والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى دول المنطقة، في الحوار بشأن خفض التصعيد في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف ، خلال مؤتمر صحفي عقب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، " نفترض أنه إلى جانب دول منطقة الخليج نفسها ، يجب أن يشارك في الحوار الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، الذين على الأرجح يهتمون بهذه المنطقة".

وأضاف "إذا بدأت العملية، فإن المبادئ التي اقترحتها روسيا يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وهزت هجمات 14 سبتمبر على منشآت "أرامكو" السعودية والشرق الأوسط، وأثارت مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا.

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء الماضي، قادة العالم من أن منطقة الخليج "على شفا الانهيار، إذ أن خطأ واحدا قد يشعل الوضع"، وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران وواشنطن.

وأضاف روحاني ، في كلمة أمام التجمع السنوي لقادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، "لن نتحمل التدخل الاستفزازي للأجانب ، سنرد بحزم وقوة على أي نوع من الاعتداء والانتهاك لأمننا ووحدة أراضينا".
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