Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كاراكاس: واشنطن فرضت أكثر من 350 من التدابير التقييدية ضد فنزويلا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
ديلسي رودريجيز نائبة
ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي
Advertisements
أ ش أ
قالت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، إن السلطات الأمريكية فرضت أكثر من 350 من الإجراءات التقييدية الأحادية، ضد بلادها في الفترة بين عامي 2015 و 2019.
وأضافت رودريجيز - خلال المناقشة السياسية العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - أن اقتصاد فنزويلا، فقد بسبب هذه العقوبات، 130 مليار دولار.

وأكدت رودريجيز، أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، على بلادها، هو تجربة مسيئة في مكافحة مبادئ الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وقالت: "لقد أصبحت فنزويلا حقلا، لتجربة أمريكية شريرة لمكافحة أفكار عالم متعدد الأقطاب. تسبب الإرهاب الاقتصادي، ضد فنزويلا في انخفاض دخل البلاد بأكثر من تسعة أضعاف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديدات ترامب بفرض حصار على كاراكاس

مادورو: لا أحد يستطيع فرض الحظر على فنزويلا

فنزويلا تتراجع وتدعو أمريكا لإعادة العلاقات الدبلوماسية

ترشيحاتنا

الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام .. فيديو

حكم إخراج زكاة المال من الأرباح دون أصل المال.. الإفتاء ترد

بذلوا حياتهم فداءً للوطن .. شوبير ينعى شهداء القوات المسلحة

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت.. وقناة مصرية تنقلها

بفتحة كبيرة من القدم.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث