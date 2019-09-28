كاراكاس: واشنطن فرضت أكثر من 350 من التدابير التقييدية ضد فنزويلا

قالت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، إن السلطات الأمريكية فرضت أكثر من 350 من الإجراءات التقييدية الأحادية، ضد بلادها في الفترة بين عامي 2015 و 2019.

وأضافت رودريجيز - خلال المناقشة السياسية العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - أن اقتصاد فنزويلا، فقد بسبب هذه العقوبات، 130 مليار دولار.



وأكدت رودريجيز، أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، على بلادها، هو تجربة مسيئة في مكافحة مبادئ الدبلوماسية متعددة الأطراف.