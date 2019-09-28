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محافظات

محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مدينة جرجا لتقصيره فى العمل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:48 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
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أ ش أ
أقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا المتواجد بنوبتجية يوم الجمعة لتقصيره في العمل وتدنى مستوى النظافة وإنتشار الإشغالات بشوارع المدينة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية المفاجئة بالمدينة مساء اليوم للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد مدخل مدينة جرجا وشارع ترعة نجع حمادي ومنطقة شرق السكة الحديد وشارع الكورنيش بالإضافة إلى ميدان الصهريج والذي وجه المحافظ برصفة الشهر الماضي، لافتا إلى رصد العديد من إشغالات المقاهي وتدنى مستوى النظافة بشوارع وميادين المدينة وشدد المحافظ على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة والإنارة بالشوارع.

وكان محافظ سوهاج قد بدأ جولته التفقدية المفاجئة مساء اليوم بتفقد مركز ومدينة دار السلام للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
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