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توك شو

خناقة بين الإرهابي وليد شرابي ومها عزام.. تعرف على السبب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:15 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي وليد شرابي استقال من المجلس الثوري المصري وهناك خناقة بينه وبين الإرهابية مها عزام على اختفاء 5 ملايين دولار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حصلوا على 5 مليون دولار من قطر ولكنها مختفية ومها عزام اتهمت وليد شرابي بسرقتها وهناك خناقة كبيرة بينهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك اتهام موجه إلى الإرهابي وليد شرابي بأنه من سرق هذه الأموال ووليد شرابي ضرب فواتير ولكن مها عزام غير راضية عن تلك الفواتير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذه هي أول ضربة في نعش التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية باستقالة وليد شرابي الذي كان يشحن الناس بالعودة إلى مصر".
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