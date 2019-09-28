خناقة بين الإرهابي وليد شرابي ومها عزام.. تعرف على السبب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي وليد شرابي استقال من المجلس الثوري المصري وهناك خناقة بينه وبين الإرهابية مها عزام على اختفاء 5 ملايين دولار.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حصلوا على 5 مليون دولار من قطر ولكنها مختفية ومها عزام اتهمت وليد شرابي بسرقتها وهناك خناقة كبيرة بينهم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك اتهام موجه إلى الإرهابي وليد شرابي بأنه من سرق هذه الأموال ووليد شرابي ضرب فواتير ولكن مها عزام غير راضية عن تلك الفواتير".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذه هي أول ضربة في نعش التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية باستقالة وليد شرابي الذي كان يشحن الناس بالعودة إلى مصر".