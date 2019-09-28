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عمر المنير: البنية الأساسية عامل أساسي لجذب الاستثمار

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
عمر المنير، نائب
عمر المنير، نائب وزير المالية السابق
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محمد القاضي
قال عمر المنير، نائب وزير المالية السابق، إن محفزات الاستثمار لها ترتيب، معقبا: «من العوامل الجاذبة للاستثمار الاستقرار السياسي».

وأضاف "المنير"، خلال استضافته ببرنامج "علشان بكره"، تقديم الإعلامية "جيهان فوزي"، المُذاع عبر فضائية "المصرية"، أنه بدون الاستقرار السياسي لن يكون هناك مستثمرين، مشيرا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح نائب وزير المالية السابق، أن البنية الأساسية سواء في مجال النقل أو المسكن، عامل أساسي من العوامل الجاذبة للاستمرار.

وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ في تخفيض سعر الفائدة منذ بداية عام 2019، موضحا أن سعر الفائدة الآن وصل إلى 13.25%، طبقا لما أعلنه البنك المركزي، موضحا تخفيض سعر الفائدة في صالح المستثمر، لأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما كانت تكلفة الاقتراض عالية.
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