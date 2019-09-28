بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة.. صورة تجمع هند صبري وزوجها في الجونة السينمائي

نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعها بالفنانة هند صبري وزوجها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نورا تحلم.



وظهرت هند وهي تحمل جائزة المهرجان وعلقت بوسي على الصورة قائلة :" مع احسن ممثلة".



وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.



وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily أداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.



وبهذا تواصل هند مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام والتي جعلتها النجمة التي حصدت افلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد حيث حصد فيلمها الممر ٧٤ مليون جنيه واستطاع فيلمها الفيل الازرق تجاوز حاجز ال ١٠٠ مليون جنيه ليصبح الفيلم الاكثر حصدا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.