اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم
وصل الفنان محمد رمضان، إلى المنصة في مدينة نصر، وصعد على خشبة المسرح.
ووجه محمد رمضان، رسالة لتركيا وقطر قائلا،: «يا تركيا يا قطر المصريين أهم»، متابعا: «ثقة في الله مصر محفوظة».
وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هم عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.
أخرسه على الهواء .. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا
قن ضيف، قناة الجزيرة ومذيعها درسا قاسيا على الهواء، وذلك عندما انتقد المذيع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مذيع الجزيرة:" السيسي يقبض على السلطة منذ سنوات، ما الذي يخيفه الآن".
ورد عليه الضيف، قائلا:" من قال لك أنه خائف، الرئيس السيسي حريص على مصر واقتصادها، والسيسي حريص من استغلال وجود المظاهرات ويتم استباحة دماء المصريين وتنفيذ عمليات قتل عشوائية يتهم فيها النظام".
وتابع الضيف:" الرئيس يخاف على دولته ومن حق أي مخلص أن يخاف على دولته، وأن تصبح مصر مثل اليمن وسوريا وليبيا ماذا جنينا من الثورات غير الدمار".
عمرو أديب يسخر من جمعة الخلاص على الهواء
قال الإعلامي عمرو أديب، إن سقف الطموحات لدى جماعة الإخوان الارهابية، كان مرتفعا، معقبا: «الإخوان وقطر وتركيا رفعوا سقف الطموحات اوي».
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «حكاية جمعة الخلاص خلاص انتهت»، مشيرا: «انتوا بدأتوا من فوق اوي، مثلا كانت تكون جمعة البداية، أو جمعة الشرارة، إنما جمعة الخلاص مش حلوة، مفيش خلاص ولا حاجه».
برج خليفة يتزين بعلم مصر لدعم الرئيس السيسي والاستقرار
قال الإعلامي حمدي رزق، إن برج خليفة بإمارة دبي تزين بعلم مصر تأييدا وتحية للشعب المصري ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلق حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" صورة رائعة وجميلة ومعبرة وتؤكد حب أولاد زايد للشعب المصري، والشيخ زايد علم أبناءه حب مصر".
قناة الشرق تعترف بـ فشل المظاهرات في مصر
عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لمذيع قناة الشرق وهو يعترف بفشل المظاهرات في مصر.
وقال "مذيع قناة الشرق"، خلال الفيديو: «استبشروا رغم حالة الإحباط واليأس اللي أصابت البعض انهارده بفشل المظاهرات، استبشروا بكره أو بعده».
وعقب "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الفيديو قائلا: «المذيع ده ضيعكم يا أيمن يا نور انهارده»، مشيرا إلى أنهم «كانوا مجهزين الأكل والشرب وقالوا هنحتفل علي جثث ودم الشعب المصري».
كاد أن ينتحر.. أحمد موسى: محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب والفوضى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاول الهارب محمد علي كان سينتحر اليوم بعد فشل دعوته للفوضى والتخريب، وظهر في مقطع فيديو يبكي فيه.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "يا حرامي يا خاين وأنت بتعمل كده في بلدك عشان إرهابيين".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محمد علي كذاب وحرامي وخائن وعميل رسمي"، مضيفا: "المصري على علم بأهمية استقرار بلده وتحقيق الأمن والأمان على الرغم من طلبات الشعب المشروعة".
لو خابت المرة دي هنضيع كلنا.. كواليس مكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومكتب أيمن نور
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تسريبا صوتيا لمكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومدير مكتب الإرهابي أيمن نور، يحث فيها الأخير، الإرهابي عبد الله الشريف بشحن المصريين في مقطع فيديو يضم صورا وفيديوهات لقصور في العلمين يدعون أنها قصور رئاسية وذلك من أجل شحن المصريين للنزول والتظاهر ضد الدولة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن مدير مكتب أيمن نور كلف الإرهابي عبد الله الشريف بتسجيل فيديو لحث المصريين للنزول للتظاهر، واكد مدير مكتب أيمن نور أنه يجب ان يكون هناك تكثيف للعمل على السوشيال ميديا من اجل شحن المصريين، قائلا:" لو خابت المرة دي هنضيع كلنا يا عبدالله"
محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم
وصل الفنان محمد رمضان، إلى المنصة في مدينة نصر، وصعد على خشبة المسرح.
ووجه محمد رمضان، رسالة لتركيا وقطر قائلا،: «يا تركيا يا قطر المصريين أهم»، متابعا: «ثقة في الله مصر محفوظة».
وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هم عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.
أخرسه على الهواء .. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا
قن ضيف، قناة الجزيرة ومذيعها درسا قاسيا على الهواء، وذلك عندما انتقد المذيع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مذيع الجزيرة:" السيسي يقبض على السلطة منذ سنوات، ما الذي يخيفه الآن".
ورد عليه الضيف، قائلا:" من قال لك أنه خائف، الرئيس السيسي حريص على مصر واقتصادها، والسيسي حريص من استغلال وجود المظاهرات ويتم استباحة دماء المصريين وتنفيذ عمليات قتل عشوائية يتهم فيها النظام".
وتابع الضيف:" الرئيس يخاف على دولته ومن حق أي مخلص أن يخاف على دولته، وأن تصبح مصر مثل اليمن وسوريا وليبيا ماذا جنينا من الثورات غير الدمار".
عمرو أديب يسخر من جمعة الخلاص على الهواء
قال الإعلامي عمرو أديب، إن سقف الطموحات لدى جماعة الإخوان الارهابية، كان مرتفعا، معقبا: «الإخوان وقطر وتركيا رفعوا سقف الطموحات اوي».
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «حكاية جمعة الخلاص خلاص انتهت»، مشيرا: «انتوا بدأتوا من فوق اوي، مثلا كانت تكون جمعة البداية، أو جمعة الشرارة، إنما جمعة الخلاص مش حلوة، مفيش خلاص ولا حاجه».
برج خليفة يتزين بعلم مصر لدعم الرئيس السيسي والاستقرار
قال الإعلامي حمدي رزق، إن برج خليفة بإمارة دبي تزين بعلم مصر تأييدا وتحية للشعب المصري ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلق حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" صورة رائعة وجميلة ومعبرة وتؤكد حب أولاد زايد للشعب المصري، والشيخ زايد علم أبناءه حب مصر".
قناة الشرق تعترف بـ فشل المظاهرات في مصر
عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لمذيع قناة الشرق وهو يعترف بفشل المظاهرات في مصر.
وقال "مذيع قناة الشرق"، خلال الفيديو: «استبشروا رغم حالة الإحباط واليأس اللي أصابت البعض انهارده بفشل المظاهرات، استبشروا بكره أو بعده».
وعقب "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الفيديو قائلا: «المذيع ده ضيعكم يا أيمن يا نور انهارده»، مشيرا إلى أنهم «كانوا مجهزين الأكل والشرب وقالوا هنحتفل علي جثث ودم الشعب المصري».
كاد أن ينتحر.. أحمد موسى: محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب والفوضى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاول الهارب محمد علي كان سينتحر اليوم بعد فشل دعوته للفوضى والتخريب، وظهر في مقطع فيديو يبكي فيه.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "يا حرامي يا خاين وأنت بتعمل كده في بلدك عشان إرهابيين".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محمد علي كذاب وحرامي وخائن وعميل رسمي"، مضيفا: "المصري على علم بأهمية استقرار بلده وتحقيق الأمن والأمان على الرغم من طلبات الشعب المشروعة".
لو خابت المرة دي هنضيع كلنا.. كواليس مكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومكتب أيمن نور
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تسريبا صوتيا لمكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومدير مكتب الإرهابي أيمن نور، يحث فيها الأخير، الإرهابي عبد الله الشريف بشحن المصريين في مقطع فيديو يضم صورا وفيديوهات لقصور في العلمين يدعون أنها قصور رئاسية وذلك من أجل شحن المصريين للنزول والتظاهر ضد الدولة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن مدير مكتب أيمن نور كلف الإرهابي عبد الله الشريف بتسجيل فيديو لحث المصريين للنزول للتظاهر، واكد مدير مكتب أيمن نور أنه يجب ان يكون هناك تكثيف للعمل على السوشيال ميديا من اجل شحن المصريين، قائلا:" لو خابت المرة دي هنضيع كلنا يا عبدالله"