راكب يثير الفوضى على متن طائرة ويهدد بإيذاء طاقمها.. والسبب مفاجأة

اضطر قائد طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "خطوط آلاسكا الجوية" الأمريكية، إلى تحويل مسار الطائرة بعد أن هدد أحد الركاب بإلحاق الأذى بأعضاء طاقم الطائرة، وبالطائرة نفسها، وذلك بسبب عدم السماح له باستخدام الحمامات الخاصة بالدرجة الأولى، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.



ووفقًا لشركة الطيران، فإن ذلك الراكب، والذي لم تتم الإشارة إلى هويته، أصبح عدائيًا ومثيرًا للشغب فيما كان ينتظر دوره لدخول المرحاض خلال الرحلة الجوية التي كانت متجهة في الأساس من مدينة "نيويورك" الأمريكية إلى "لوس أنجلوس".



وقام قائد الطائرة، التي كانت تحمل على متنها 177 مسافرًا، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 6 أفراد، بتحويل مسار الرحلة عبر مطار "كانساس سيتي الدولي" بولاية "ميزوري" الأمريكية، في أعقاب تلك الواقعة التي حدثت بعد ظهر يوم الخميس.



ويظهر ذلك الراكب في مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ميرور" وقد بدت عليه علامات الغضب وكان يتجادل مع شخص آخر ويتذمر بشأن عدم السماح له باستخدام حمامات الدرجة الأولى قائلًا: "هل تفضل وجود عدة أشخاص هنا ينتظرون من أجل الدخول إلى المرحاض رغم وجود آخر خالي؟".



وتابع حديثه مؤكدًا على أنه لن يتوقف عن التذمر أثناء انتظاره في الطابور، خاصة في ظل وجود حمامين فارغين في المقدمة، وأخذ يطلق السباب.



وسُمع بعد ذلك صوت قائد الطائرة وهو يتحدث عبر جهاز الاتصال الداخلي قائلًا إنه على علم بأن أحد الركاب يتسبب في ضجة، وطالبه بالعودة إلى مقعده وبأن يهدأ، ويُعتقد بأنه قد عاد إلى مقعده بالفعل، إلا أنه في لقطة أخرى شوهد عدد من رجال الشرطة على متن الطائرة حيث كانوا يقومون باصطحاب ذلك الراكب ناحية المخرج، وسط تصفيق الركاب.



يشار إلى أن الطائرة قد هبطت بدون مشكلة في مطار "كانساس سيتي الدولي".





