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فن

شاهد.. الظهور الأول لزوجة محمد هنيدي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:47 ص
هنيدي وزجته
هنيدي وزجته
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شروق إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع النجم محمد هنيدي وزوجته في أول ظهور لها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت زوجة هنيدي بفستان فضي طويل لامع مع الشعر المجعد بينما أختار هنيدي الظهور ببدلة توكسيدة سوداء.

كان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي، وأحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
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