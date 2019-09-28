Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكلمات مؤثرة.. نرمين الفقى تنعى شهداء القوات المسلحة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
Advertisements
شروق حمدى
بكلمات مؤثرة نعت الفنانة نرمين الفقى شهداء حادث سيناء الإرهابى عبر حسابها بموقع انستجرام

قالت نرمين الفقى : يارب احفظك يا بلدى

و تابعت نرمين الفقى : ربنا يصبر قلب كل ام ضحت بأغلى ما عندها

وتفاعل متابعو نرمين الفقى معلقيت : الله يرحمهم و يصبر اهلهم , وحعوا قلوبنا الله يرحمهم , اللهم احفظ مصر واهلها

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هو المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفنانون ينعون الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

نرمين الفقي لـ خالتها في عيد ميلادها: أنت أمي

كراش البنات قبل الولاد.. نيرمين الفقي في إطلالة جريئة

شاهد.. نيرمين الفقى من حفل عمرو دياب بالساحل.. والجمهور: يا بختك

فاطمة الكاشف تنعى حسين عمارة بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بوكس ربطهما في الشجرة.. القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية

برج خليفة يتزين بعلم مصر لدعم الرئيس السيسي والاستقرار

قناة الشرق تعترف بـ فشل المظاهرات في مصر.. فيديو

لو خابت المرة دي هنضيع كلنا.. كواليس مكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومكتب أيمن نور

عمرو أديب يلقن هاني صبري درسا على الهواء بسبب تسجيل صوتي.. فيديو

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟