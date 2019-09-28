بكلمات مؤثرة.. نرمين الفقى تنعى شهداء القوات المسلحة

بكلمات مؤثرة نعت الفنانة نرمين الفقى شهداء حادث سيناء الإرهابى عبر حسابها بموقع انستجرام



قالت نرمين الفقى : يارب احفظك يا بلدى



و تابعت نرمين الفقى : ربنا يصبر قلب كل ام ضحت بأغلى ما عندها



وتفاعل متابعو نرمين الفقى معلقيت : الله يرحمهم و يصبر اهلهم , وحعوا قلوبنا الله يرحمهم , اللهم احفظ مصر واهلها



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هو المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

