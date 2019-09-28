Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التسرُع يعكس عدم المهنية.. الخارجية ترد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
Advertisements
أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.
 
وأضاف المُتحدث باسم الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. هذا، وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفوضية اللاجئين: مخاوف من وفاة 150 شخصا في غرق سفينة قبالة ليبيا

علاء عابد: تأجيل مؤتمر تعريف التعذيب لا يمكن فهمه بعيدا عن مؤامرات الإخوان

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. مريام فارس تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

اخبار الرياضة.. هدية من تركي ال الشيخ لـ منتخب مصر.. كاف يغرم نادي الزمالك

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

عمرو أديب لـ محمد على: الثورة متكونش كدا لازم تتعب فيها شوية.. فيديو

كاتبة إماراتية تهين الهارب محمد علي .. شاهد ما فعلته

شاهد.. الظهور الأول لزوجة محمد هنيدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي