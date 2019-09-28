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فن

بمشهد من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. السقا يداعب هنيدي على تويتر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:53 ص
هنيدي والسقا
هنيدي والسقا
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شروق إبراهيم
داعب الفنان أحمد السقا، صديقه ورفيق دربه الفنان محمد هنيدي حلال تكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الجمعة.

ونشر السقا صورة تجمعه بـ هنيدي من حفل الختام أثناء مساعدته في وضع المايك أمامه قائلا :" دي مش أوبرا يا خلف"، استشهدا بمشهد من فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الامريكية".

كان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي، وأحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
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