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فن

بهذه الكلمات.. فيفى عبده تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
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شروق حمدى
نشرت الفنانة فيفى عبد عبر حسابها بموقع انستجرام صورة للرئيس عبدالفتاح السيسى دعما و تقديرا له.

وعلقت فيفي عبده على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بنحب مصر و بنحبك يا ريس .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر "

وتفاعل متابعو فيفى عبده مع الصورة معلقين : الله يحفظ بلدنا مصر , ربنا معاك يا ريس , رحم الله شهدائنا

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.
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