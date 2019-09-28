بهذه الكلمات.. فيفى عبده تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

نشرت الفنانة فيفى عبد عبر حسابها بموقع انستجرام صورة للرئيس عبدالفتاح السيسى دعما و تقديرا له.



وعلقت فيفي عبده على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بنحب مصر و بنحبك يا ريس .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر "



وتفاعل متابعو فيفى عبده مع الصورة معلقين : الله يحفظ بلدنا مصر , ربنا معاك يا ريس , رحم الله شهدائنا



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.

