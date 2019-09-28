بهذه الكلمات.. فيفى عبده تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

نشرت الفنانة فيفى عبد عبر حسابها بموقع انستجرام صورة للرئيس عبدالفتاح السيسى دعما و تقديرا له.
وعلقت فيفي عبده على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بنحب مصر و بنحبك يا ريس .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر "
وتفاعل متابعو فيفى عبده مع الصورة معلقين : الله يحفظ بلدنا مصر , ربنا معاك يا ريس , رحم الله شهدائنا
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.
وعلقت فيفي عبده على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بنحب مصر و بنحبك يا ريس .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر "
وتفاعل متابعو فيفى عبده مع الصورة معلقين : الله يحفظ بلدنا مصر , ربنا معاك يا ريس , رحم الله شهدائنا
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.