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مشروب طبيعي يساعد علي التخلص من ألم النقرس

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
مشروب طبيعي يساعد
مشروب طبيعي يساعد علي التخلص من ألم النقرس
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أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير من الأشخاص الذين يعانون من النقرس ، لبعض الآلآم ، مما يجعلهم لا يستطيعون تحمله ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من آلام النقرس بتناول كوب طبيعي من هذا المشروب .

قدم الدكتور خالد يوسف، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، مشروب طبيعي يساعد علي التخلص من الاصابة بألم النقرس و يخفف ألمه، والمشروب يتكون من الشمام والليمون ،لأنه يذيب الترسبات من مفاصلهم، ولكن يجب الابتعاد عن تناول اللحوم بكثرة والإكثار من تناول الماء.

مشروب الليمون مع الشمام لتقليل ألم الإصابة بنقرس:

- يمكنك مزج عصير الليمة مع الشمام وتناوله علي الريق يقضي علي الالم بالاصابة بمرض النقرس.
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