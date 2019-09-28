ربنا يسعدك .. رسالة مؤثرة من سوسن بدر لـ اليسا

اعربت الفنانة سوسن بدر عن حبها للفنانة اللبنانية اليسا من خلال تعليق على اخر صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وكتبت سوسن بدر لـ اليسا :" بحب صوتك وغنائك واحساسك الرائع ربنا يسعدك زي ما بتسعدي كل احبابك".



وكانت اليسا متواجدة في تركيا من أجل قضاء عطلة قصيرة قبل استكمال تحضيرات البومها الجديد، الذي من المقرر طرحخ نهاية العام الجاري.



وتتعاون اليسا في اللبوم مع امير طعيمة، نادر عبد الله، محمد يحيى، زياد برجي، احمد ابراهيم، وليد سعد وغيرهم.