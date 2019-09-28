مبعوث ترامب لأوكرانيا يستقيل من منصبه

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر قدم استقالته.



يأتي ذلك بعد يوم من ذكر اسمه في شكوى نشرت يوم الخميس من قبل مجهول تتعلق بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين



على خلفية ذلك تم استدعاء فولكر إلى الكونغرس الأمريكي، الذي أطلق قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله.



وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت يوم الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.