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رياضة

تريزيجيه يكشف كواليس بدايته غير المحظوظة مع استون فيلا في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن "تريزيجيه"
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محمد رشاد
شارك محمود حسن "تريزيجيه" مع أستون فيلا عقب انتقاله إلى الفريق في ست مباريات في كل البطولات وعلى الرغم من عدم تسجيله أو صناعته لأي هدف لكنه يحصل على إشادة مستمرة نظرا لتحسن مستواه في كل لقاء.

وأجرى الموقع الرسمي لأستون فيلا حوارا سريعا مع تريزيجيه تحدث فيه عن رؤيته لمستقبل الفريق وعما حدث خلال الفترة الأخيرة.

وقال تريزيجيه: "هذا فريق مدهش. أستمتع بوجودي هنا كثيرا فلدينا الكثير من اللاعبين الجيدين وطاقم فني جيد، سعيد جدا، لعبنا ست مباريات في الدوري بشكل جيد جدا لكن كان ينبغي علينا حصد المزيد من النقاط، ولكنني أؤمن إنه مع المزيد من القتال سنحصل على ما نستحق".

وعن الهزيمة من أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة قال: "لم نكن محظوظين وعلينا القتال كما قلت في كل المباريات وأن نؤمن بقدرتنا على صناعة الفارق لصالحنا أمام بيرنلي في اللقاء المقبل وفي البريميرليج بشكل عام، كلاعبين نشعر كل يوم إننا نتحسن ونؤمن ببعضنا البعض كثيرا، مباراة بيرنلي ستكون جيدة ونريد دعم مشجعينا معنا فأنا أكون سعيدا أينما تواجدوا معنا وأتمنى إسعادهم في المباراة المقبلة، المشجعون دائما يمدونا بالثقة وسنقدم كل شيء لدينا لإسعادهم".

وعن مزاملته لمواطنه المصري أحمد المحمدي قال تريزيجيه: "ألعب معه منذ خمس أو ست سنوات هو لاعب رائع وشخص جيد وساعدني كثيرا هنا وليس هو فقط بل كل اللاعبين يساعدونني لتقديم الأفضل".
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