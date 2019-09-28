بعد ما شاب.. زوجة مذيع البي بي سي تنجب في الـ51 من عمرها

وضعت أمس زوجة مذيع الأخبار الشهير في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «هاري جريشن» مولودهما السادس، وذلك رغم بلوغهما أرذل العمر، حيث لجأت إلى طريقة غريبة للاستمرار في الإنجاب.





رغم إنجابهما لتوأمين في الـ16 من عمرهما، بالإضافة إلى 3 أبناء من زواج كل منهما السابق، قام العجوزين هاري 68 عامًا وزوجته هيلين البالغة من العمر 51 عامًا بتفجير مفاجأة للأصدقاء منذ أشهر، بإعلان حمل هيلين في طفل جديد، وهو ما لم يستوعبه الكثيرون.





لكن من وجهة النظر الحبيبين لم يكن الأمر بهذه الصعوبة، حيث سافرت هيلين إلى أسبانيا وخضعت لعملية جراحية نوعية، ألا وهي "زراعة مبايض جديدة" بحسب صحيفة مترو، وذلك بعدما أخبرها الأطباء بعدم قدرتها على الإنجاب لتهالك مبايضها بحكم عمرها الكبير.





ورغم إخبار الأطباء لها بعدم إمكانية إجراء العملية في سن كبير مثل سنها، إلا أنها أصرت وخضعت للعملية تحت مسئوليتها، وبالفعل نجحت وحملت مولودها الجديد ذو الـ6 أرطال، والغريب أنه صحته كانت جيدة جدًا، وكانت حالة الأم مستقرة.



