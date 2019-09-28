حمودك من الأمم المتحدة: ثورة السودان هدفها التسامح

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إن ثورة الشعب السوداني جاءت لتعيد ناء وترميم قيم التسامح في البلاد.



وأضاف حمدوك خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الشعب السوداني واجهوا بشجاعة على مدى أكثر من 3 شهور أحد أعتى أنظمة البطش وهم عُزل من أي سلاح".



وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن دعم المجتمع الدولي ساهم في جعل انتصار الثورة ممكنا، مضيفًا: " أوجه التحية للمرأة السودانية لمشاركتها الفاعلة في الثورة وستعمل الحكومة على إنهاء جميع مظاهر التمييز ضدها خلال الفترة الانتقالية".