رئيس الوزراء السوداني: نشكر مصر على دعمها القوي لإنجاح ثورتنا

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، عن شكره لمصر عن الدعم الذي قدمته في نجاح الثورة السودانية.



وقال حمدوك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن على يقين بأن الدعم المباشر من المجتمع الدولي وخاصة الأشقاء في الإمارات ومصر والسعودية ساهم في نجاح الثورة ونشكرهم جميعًا".



وأضاف: " نؤكد على التزامنا بكل المواثيق الدولية واحترام المبادئ الأساسية للتعاون بين الشعوب وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى".



وتابع: ": نؤمن في الحكومة الانتقالية بأن العلاقات بين الدول تبنى على المصلحة المشتركة، فالشعب السوداني لم يكن أبدًا راع أو داعم للإرهاب بل كان هذا النظام الذي انتفض ضده الشعب حتى خلعه".



وطالب رئيس الوزراء السوداني الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، داعيًا الاستجابة السريعة لهذا المطلب، مضيفًا: " وقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم من أهم التحديات التي تواجه شعبنا".