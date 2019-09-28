Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المنوعات
تعرض بريطاني في الخامسة والأربعين من عمره إلى حادث مروع أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وكان من الممكن أن يودي بحياته، ووقع ذلك الحادث المؤسف بينما كان "نائمًا"، حيث أنه كان يسير خلال نومه وانتهى الأمر بسقوطه من شرفة فندق توجد في الطابق الرابع على ارتفاع 80 قدمًا.

وكان "بول كارترايت"، وهو من منطقة "داونهام" في جنوب شرق لندن، متواجدًا بأحد الفنادق في "مالطا" برفقة صديقته من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ45، ولسوء حظه فقد تحولت عطلته الرومانسية إلى كابوس، وأصيب بكسور متعددة ونزيف داخلي، وظل لمدة أسبوعين ونصف في غيبوبة مستحثة طبيًا بعد تعرضه لذلك الحادث.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة أن آخر ما يتذكره هو أنه كان يقرأ كتابًا ويدخن سيجارة في شرفة غرفته في الفندق، قبل أن يسقط منها.

ونقلت الصحيفة عن "كارترايت"، بعد أن أفاق من غيبوبته، قوله إنه محظوظ كونه مازال على قيد الحياة؛ وكانت صديقته "دانييل هيكي" قد تمكنت من العثور عليه بعد أن استيقظت في منتصف الليل.

وتم نقله في أعقاب الحادث إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، وقد قال إن طموحه الآن هو أن يصبح قادرًا على السير بدون مساعدة مجددًا، حيث أنه أصبح غير قادر على ذلك منذ تعرضه للحادث، وهو من المقرر أن يمضي فترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع في المستشفى، وأخبره الأطباء بأن عملية تعافيه بشكل كامل من الممكن أن تستغرق بعض الوقت.

وأكد "كارترايت" على أنه لم يكن في حالة سكر وقت وقوع الحادث، ولم يحاول إيذاء نفسه، وهو يعتقد أن تاريخه في السير أثناء النوم تسبب له في ذلك الحادث الغريب.
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم
Advertisements

موضوعات متعلقة

شيرين سيف النصر تروي لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للسرقة على يد صديقتها

رجل أمن يسحل شخصا دون رحمة أمام فندق شهير بلندن.. شاهد ماذا حدث

جنى عمرو دياب تواصل الاستفزاز بمقطع فيديو مثير

ترشيحاتنا

بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي

التسرُع يعكس عدم المهنية.. الخارجية ترد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

خدناهم غسيل ومكواة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تغطية الجزيرة للأحداث في مصر الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10