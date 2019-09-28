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فن

مفيش فساتين تانى.. علا رشدى تداعب متابعهيا فى ختام مهرجان الجونة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
احمد داوود و زوجته
احمد داوود و زوجته علا رشدى
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شروق حمدى
نشرت الفنانة علا رشدى عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور الجديدة من حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة
و ظهرت علا رشدى برفقة زوجها الفنان احمد داوود.

وعلقت علا رشدى : خلاص الصور دي من ختام مهرجان الجونة وده يا جماعة اخر فستان في المهرجان السنه دي.

وتابعت علا رشدى : عشان اللي مكنش عاجبه الفساتين يروق باله و اللي كان عجبه يستني المهرجان الجاي 😍😍😍

وتفاعل متابعى علا رشدى مع الصور معلقين : اجمل ثنائى , حلوين اوى , الله يحفظكوا
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