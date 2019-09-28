مفيش فساتين تانى.. علا رشدى تداعب متابعهيا فى ختام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة علا رشدى عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور الجديدة من حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة

و ظهرت علا رشدى برفقة زوجها الفنان احمد داوود.



وعلقت علا رشدى : خلاص الصور دي من ختام مهرجان الجونة وده يا جماعة اخر فستان في المهرجان السنه دي.



وتابعت علا رشدى : عشان اللي مكنش عاجبه الفساتين يروق باله و اللي كان عجبه يستني المهرجان الجاي 😍😍😍



وتفاعل متابعى علا رشدى مع الصور معلقين : اجمل ثنائى , حلوين اوى , الله يحفظكوا