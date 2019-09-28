انتظر صفقات مربحة.. حظك اليوم السبت برج العقرب

برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من الأبراج الترابية، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.



تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .



برج العقرب:



مهنيًا: يوحي هذا اليوم بالإخلاص والاستقرار في علاقاتك المهنية وتكون اللقاءات جيدة وصفقات مربحة



عاطفيًا: تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد المواقف والآراء إنما لوقت قصير جدًا



صحيًا: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.