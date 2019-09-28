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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان للأمم المتحدة: عازمون على بناء دولة القانون

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:45 ص
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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أحمد قاسم
أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، أن الحكومة الانتقالية عازمة على بناء دولة القانون.

وقال حمدوك خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "وقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم من أهم التحديات التي تواجه شعبنا، ونحن عازمون على بناء دولة القانون".

وأضاف: "توفير الحياة الكريمة وإدارة التنوع العرقي سيشكلان مدخلا لتوطيد السلام في السودان، وسنعمل على توفير ركائز السلام المستدام في السودان، كما سنعمل خلال الحكومة الانتقالية على دعم الصحة والتعليم والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030".

وتابع رئيس الوزراء السوداني: ":لم يكن شعب السودان البتة راعيا للإرهاب بل النظام السابق وندعو لتلبية مطلبنا سريعا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وشدد حمدوك على أن الحكومة السودانية لن تسمح بأن يتخلف أحد عن قاطرة التنمية التي أطلقتها الثورة، مضيفًا: "ماضون في استكمال تحقيق أهداف ثورتنا حتى يستعيد السودان مكانته الطبيعية والمستحقة".


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