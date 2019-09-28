يوم تلات لـ عمرو دياب تقترب من تحقيق المليون الثاني

اقتربت اغنية يوم تلات للنجم عمرو دياب من الوصول للمليون الثاني من حيث نسب المشاهدة بعد مرور أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



الاغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي وتوزيع اسامة الهندي، وتعد 3 اغنية طرحها الهضبة من البومه الجديد " انا غير".



وحققت اغنية يوم تلات انتشارا واسعا بسبب كلماتها التي تتحدث عن النساء في حياة عمرو دياب ووربطها معجبيه بـ شيرين رضا، زينة عاشور ودينا الشربيني.



ومن المقرر طرح ألبوم انا غير من انتاج شركة ناي خلال الأسابيع المقبلة.