ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته كاميلا مورون اثناء تجولهما بالدراجة في شوارع ولاية نيويورك الامريكية.



وظهرت كاميلا مورون مرتدية هوت شورت مع معطف جينز وليوناردو دي كابريو بـ قبعة رياضية وملابس كاجوال.



ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما اما هي 22 عامًا.



يشار الى ان اخر افلام ليوناردو دي كابريو في السينما الامريكية once upon a time in hollywood.