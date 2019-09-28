اتقوا الله.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسا.. شاهد

هاجمت مواطنة مصرية قناة الجزيرة خلال مداخلة لها باحدى البرامج على القناة، ووجهت المواطنة الانتقادات للقناة القطرية لقيامها بفبركة الاخبار التى تخص الشأن المصرى ومحاولتها لاشاعة الفوضى فى البلاد .وقالت "المواطنة المصرية"، خلال المداخلة: «قناة الجزيرة طول عمرها متابعة الشأن المصري، وياريت تديني فرصتي أني اتكلم، أنا سيدة مصرية، وإحنا بقالنا 6 سنين بنحاول ننهض ببلادنا، وبنعمل اللي علينا والحياة صعبة»، متابعة: «مفيش عندنا فيلل ولا عربيات، إحنا بنشقي وبنتعب ويهمنا مصر ولازم نتحد علشان مصر».وأضافت: «اللي بتعمله الجزئرة مش لصالح مصر قناة الجزيرة عاوزة تخرب مصر وتذيع فيديوهات مفبركة، وليست حقيقية، ومحمد علي شخص سكران»، مشيرة: «مين اللى بيصرف على قناة الجزيرة، اتقوا الله فى مصر ولو عندك كلمة حلوة قولها ولو عندك سم خليه لنفسك».