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أخبار البلد

اتقوا الله.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسا.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
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هاجمت مواطنة مصرية قناة الجزيرة خلال مداخلة لها باحدى البرامج على القناة، ووجهت المواطنة الانتقادات للقناة القطرية لقيامها بفبركة الاخبار التى تخص الشأن المصرى ومحاولتها لاشاعة الفوضى فى البلاد .

وقالت "المواطنة المصرية"، خلال المداخلة: «قناة الجزيرة طول عمرها متابعة الشأن المصري، وياريت تديني فرصتي أني اتكلم، أنا سيدة مصرية، وإحنا بقالنا 6 سنين بنحاول ننهض ببلادنا، وبنعمل اللي علينا والحياة صعبة»، متابعة: «مفيش عندنا فيلل ولا عربيات، إحنا بنشقي وبنتعب ويهمنا مصر ولازم نتحد علشان مصر».

وأضافت: «اللي بتعمله الجزئرة مش لصالح مصر قناة الجزيرة عاوزة تخرب مصر وتذيع فيديوهات مفبركة، وليست حقيقية، ومحمد علي شخص سكران»، مشيرة: «مين اللى بيصرف على قناة الجزيرة، اتقوا الله فى مصر ولو عندك كلمة حلوة قولها ولو عندك سم خليه لنفسك».


http://tempuri.org/tempuri.html
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