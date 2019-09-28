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منوعات

بلا رحمة.. 4 أطفال يعتدون بالضرب الوحشي على عجوز في الـ70 من عمره

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشهد قاسي ومؤلم لـ4 أطفال يعتدون بالضرب المبرح على عجوز مسن في الـ71 من عمره، بوحشية وكأنما نزع الله الرحمة من قلوبهم.

كان العجوز المسكين يحمل دلوًا ومجرفة متمشيًا في إحدى الحدائق بمدينة ميرنوهراد في أوكرانيا، في تلك اللحظة تبعه 4 أطفال ودغعوه أرضًا ثم انهالوا عليه ضربًا، لم يستطع الرجل الدفاع عن نفسه وظل يهرب منهم لكنهم لم يرحموه.

قام الأطفال الذي لا يمكن أن يقال عنهم إلا "شياطين" بضرب العجوز بالمجرفة على رأسه وجسده، سادين عليه كل طريق ممكن للهروب، بينما استمتعوا بتعذيبه وإهانته.

أثار الفيديو غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث وصفوا الأطفال بالـ"وحوش" عديمي الرحمة، فبعد إهانته وضربه بتلك الوحشية استطاع العجوز قليل الحيلة الهرب منهم في النهاية.
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