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مرأة

إحترس قبل تناوله.. كارثة صحية يسببها شرب النسكافية على الريق

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:24 ص
أحترس قبل تناوله
أحترس قبل تناوله كارثة صحية يسببها شرب النسكافية على الريق
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أسماء عبد الحفيظ
اعتاد العديد من الأشخاص على تناول النسكافية صباحا ، ويجهل البعض ما يجعلهم يتعرضون لكوارث صحية ،تتضر بالصحة الجسدية ،وخاصة المعدة .

وفقا لما نشرته صحيفة " الديلى ميل " إنه من المفاجئ أن يكون تناول النسكافيه الصباحي أمرًا خطيرًا على الكثيرين، خاصة الذين يتبعون حمية غذائية، لأنه يحتوي على عدد ضخم من السعرات الحرارية والسكريات.

اعتبر مختصون أن شرب النسكافيه يسبب أضرار بما يحتويه من حليب دسم ومخفوقات الكريم والشوكولاتة والمحليات الأخرى.

قالت اختصاصية التغذية، ليندي كوهين: إن"أكبر خطأ يرتكبه الناس مع النسكافية هو طلب كوب نسكافية سادة كبيرة الحجم أو شرب أكواب متعددة".

أضافت: "مع النسكافية الصباحية، يجب عليك التفكير في كمية الحليب التي تضيفها إلى كوبك وكم الكريم والإضافات المختلفة".

وتوصي ليندي بتناول كميات أصغر من النسكافية وعدم إضافة الكثير من المحليات والإضافات، فالإمتناع عن ذلك سوف يساعدك على خسارة 4.5 كيلوجرام أو عشرة بوندات خلال العام".

وأوضحت ليندي أن "النسكافية الصغيرة التي تحتوي على حليب كامل الدسم تحتوي على نفس القدر من السعرات الحرارية كقطعة من الخبز، في حين أن النسكافية المتراكمة مع حليب كامل الدسم يعادل تناول شطيرة من السعرات الحرارية. إن أسهل طريقة للحصول على صحة أكثر - ومنع التعرض لوعكات معوية هو بخفض السكريات لمنع أولا، الاضطرابات المعوية وثانيا،عسر الهضم والانتفاخ وثالثا، السمنة".

ونصحت ليندي بالآتي حتى لا نقع فريسة الأمراض:

-قطع المحليات والسكريات في النسكافيه.

-درب نفسك على ذلك لأسابيع لتعتاد على المذاق، فسرعان ما سيتكيف ذوقك، وستساوي ملعقة صغيرة من السكر 1.2 كيلوجرام أو 2.6 رطل من السكر على مدى عام!

- إجراء هذا التغيير البسيط يمكن أن يكون له فوائد كبيرة على صحتك ورغباتك وبشرتك ونشاطك.
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