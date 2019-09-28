جاستين بيبر يستعيد ذكريات المراهقة مع زوجته هايلي بالدوين

شارك المغني الكندي جاستين بيبر متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الذي يصل عددهم لـ 119 مليون متابع، صورة قديمة تجمعه بزوجته عارضة الأزياء الأمريكي هايلي بالدوين.



وظهر جاستين بيبر في الصورة هو وهايلي في مرحلة المراهقة وعلق على الصورة قائلا :" زوجتي وانا".



وكان ستيفين بالدوين والد هايلي كان سببا في تعرفها على جاستين بيبر قبل 10 سنوات حيث كانا في مرحلة الطفولة.



يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.