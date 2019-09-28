ايد شيران يفتتح ملهى ليلي في لندن

حصل النجم البريطاني إيد شيران على اجازة قصيرة من الغناء للتركيز على مشاريعه الاستثمارية ، وذلك عقب انتهائه من جولته العالمية Divine Tour.



وقالت صحيفة ديلي ميل أن إيد شيران افتتح ملهى ليلي كبير في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة مدير أعماله، لافتة إلى أنه اهتم بجميع التفاصيل الخاصة به وبالديكور ايضا.



وكان إيد شيران أعلن عنه قيامه ببناء ملعب كرة القدم على مساحة ١٦ فدان ، بسبب هوسه وعشقه لكرة القدم رغبته في إقامة مباريات مع اصدقائه المقربين.



الجدير بالذكر ان ايد شيران يصنف المطرب الاعلى ربحا في العالم بثروة تبلغ 300 مليون دولار أمريكي.