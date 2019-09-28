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رياضة

رسالة وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي والزمالك للتألق مع منتخب البدري.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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محمد رشاد
أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق أن ثنائي الأحمر رمضان صبحي وحسين الشحات سيكون لهما بصمة مع حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

وقال صلاح الدين خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "رمضان صبحي وحسين الشحات أعتقد سيكون لهما بصمة مع حسام البدري في منتخب مصر، فهما صفقتين مؤثرتين في الأهلي ودورهما سيكون كبيرًا الموسم المُقبل".

وأضاف: "أفشة من أهم انتدابات الأهلي بجانب محمود متولي الذي يمتلك شخصية في الملعب، ولاحظنا ذلك في مباراة السوبر أمام الزمالك ، مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لو ظل على ذلك المستوى سيكون له شأن آخر مع المنتخب خاصة وأن سنه صغير، وهو دائمًا يذكرني بعمرو زكي لاعب الزمالك والفراعنة السابق، وأشعر أنه لو سار على نفس النهج سيكون في الدوري الإنجليزي".

استكمل: "إمام عاشور لاعب وسط الزمالك أريد أن أقول له إنني كنت أتمنى أن أراك في مستوى أفضل خلال السوبر، وأريده أن يلعب جماعيًا أكثر، فهو مثل رمضان صبحي ولو أهتم بتطوير الجانب البدني سيكون له شأن آخر".

واختتم مواصلًا حديثه عن إمام عاشور: "نريد ألا تستعرض في الملعب كثيرًا وتكون وجهتك دائمًا هي مرمى الخصم واللعب الجماعي".
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